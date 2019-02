Mezzi pubblici a Torre Angela, ecco le proposte per migliorare i trasporti nel quartiere

Torre Angela chiama e il Municipio risponde. Prima la richiesta di incontro da parte del comitato di quartiere e poi la convocazione in commissione mobilità a tempo di record: sul tavolo la possibilità che Torre Angela sia collegata all’Università, al Policlinico di Tor Vergata e alla metro A. Già perché attualmente il quartiere è servito solo da due linee bus che non agevolano i residenti per raggiungere i punti nevralgici del territorio.

“Servono collegamenti con l’ospedale, l’università e la metro A”

“Nel nostro quartiere ci sono moltissimi studenti e anche tanti anziani – ha spiegato Giuseppe Ferone del comitato di quartiere Torre Angela – che potrebbero raggiungere l’università e l’ospedale anche in maniera autonoma se i collegamenti lo permettessero”. Nella mattina di venerdì, durante la commissione mobilità sono state stilate tre poste che poi passeranno al vaglio dell’Agenzia della mobilità.

Le tre proposte

Tre le proposte partorite in commissione per consentire ai residenti di essere meglio serviti dai mezzi pubblici. Tra queste: far passare il bus 20 express da Via Casilina in Via di Torrenova, attraversare la rotatoria di via Squinzano e far proseguire il normale tragitto su via di Tor Bella Monaca. E ancora, un bus 20 express di dimensioni ridotte, ogni 15-20 minuti e su Via di Torrenova, infine la linea 058 su via di Torrenova così da collegare Torre Angela al Policlinico Tor Vergata sino alla Metro B di Ponte Mammolo.

“Presenteremo le proposte all’Agenzia Mobilità”

Pochi i vincoli che impedirebbero alle proposte di essere prese in considerazione: oltre il rispetto del chilometraggio massimo, anche la lunghezza dei mezzi pubblici potrebbe costituire un problema. “Ho inviato una nota all’Agenzia mobilità – ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione mobilità di via Cambellotti – e attendiamo riscontro, poi convocherò di nuovo il comitato per informarlo sulle decisioni, in caso di parere negativo dall’Agenzia stileremo nuove proposte”.