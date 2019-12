Torre Angela: furti alle case anche di giorno, la Lega raccoglie firme per l’esposto 

Oltre cento adesioni in poco più di due ore. È questo il bilancio della raccolta firme avviata nella mattina di martedì, 31 dicembre, in via dei Centauri nei pressi del mercato rionale a Torre Angela. “Un numero di adesioni inaspettato – ha detto ai nostri taccuini Pamela Strippoli, capogruppo Lega in Municipio e promotrice dell’iniziativa – Andremo avanti per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Furti negli appartamenti anche di giorno

Da giorni, negli appartamenti di molte delle strade del quartiere Torre Angela, si registrano furti di notte ma anche di giorno. “Nonostante in casa siano presenti persone, i ladri si introducono nei locali e sottraggono qualunque cosa, ai piani bassi come a quelli alti in barba ai sistemi di allarme e alle inferriate” hanno raccontato alcuni residenti del quartiere ormai nella morsa dei ladri.

L'esposto della Lega agli organi competenti

“Abbiamo raccolto tante testimonianze, i cittadini chiedono un presidio più assiduo delle forze dell’ordine, una presenza che garantisca maggiore sicurezza – ha concluso Strippoli – Presenterò l’esposto alla prefettura, alla questura e ai carabinieri di Tor Bella Monaca come agli uomini della polizia”. All'iniziativa anche il capogruppo Lega in consiglio comunale, Maurizio Politi.