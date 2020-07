Torre Angela, rifiuti non raccolti da settimane. La rabbia dei cittadini

Buste di rifiuti, plastica, vetro e carta. Persino un materasso extra large e una rete, oltre sacchetti contenenti scarti organici. Cumuli di spazzatura che da giorni invadono le strade del quartiere Torre Angela indignano i residenti che, attraverso RomaToday, vogliono denunciare l’abbandono istituzionale e portare all’attenzione pubblica un disagio anche sanitario. Al comitato di quartiere, impegnato da tempo nel ripristino del decoro di Torre Angela che più volte ha denunciato la mancata raccolta dei rifiuti, anche la preside dell’istituto comprensivo di via Merope che accoglie circa 1.800 bambini.

“La raccolta dei rifiuti avviene sporadicamente e in questa strada si sta generando un disagio igienico-sanitario notevole soprattutto in un momento storico come questo, dove la pulizia e il rispetto delle norme igieniche sono alla base di ogni cosa” ha detto al nostro giornale la preside dell’istituto, la professoressa Parini lanciando un appello al municipio affinché proceda con la raccolta dei rifiuti rimasti in strada.

A commentare quanto sta avvenendo ormai da settimane nelle vie di uno dei quartieri del sesto municipio è Gino Cardinali, del comitato di quartiere: “Non riusciamo a capire come sia possibile che senza solleciti, senza denunce, il ritiro dei rifiuti non avviene.Siamo invasi dai miasmi”. Intanto a Torre Angela, i residenti continuano ad aspettare che chi siede al governo del municipio tuteli il loro diritto alla salute.

