Torre Angela, il comitato organizza il Carnevale ma l’intervento della polizia locale si paga

Per il terzo anno consecutivo, il comitato di quartiere Torre Angela insieme all’Istituto Comprensivo di via Merope organizza la sfilata dei carri tra le strade in occasione del Natale. Più di mille bambini che mascherati a tema festeggiano l’evento supportati dai genitori e dagli insegnanti per l’ideazione e la realizzazione del loro abito. La sfilata, fissata in calendario per il prossimo 25 febbraio partirà da via Merope, percorrendo via di Torrenova, via dei Coribanti, via Melpomene, via Celio Caldo, via di Torrenova e di ritorno su via Merope.

La denuncia del comitato di quartiere

“E’ un momento che aspettano con molto entusiasmo” ha spiegato Giuseppe Ferone del comitato di quartiere che ha raccontato anche la telefonata ricevuta dalla polizia locale. “Come di consueto ho protocollato la richiesta per avere due macchine della polizia locale così da tutelare la sicurezza dei bambini – ha detto – Ma nei giorni scorsi ho ricevuto una telefonata dal comando municipale in cui mi è stato spiegato che il loro ausilio sarebbe a pagamento”.

Fratelli d'Italia porta la vicenda in aula

Nella mattina di giovedì la vicenda è finita sui banchi del consiglio municipale di viale Cambellotti, portata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Villino. Durante l’intervento: “Siamo arrivati al punto che per garantire la sicurezza ai bambini dobbiamo pagare, è inconcepibile – ha tuonato il consigliere - Siamo già devastati su tutti i fronti almeno questo no”.