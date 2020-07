Tor Bella Monaca: se anche le fondamenta delle case popolari si deteriorano

Sembra incredibile a dirsi ma anche il cemento delle fondamenta si sta deteriorando fino a rendere visibili i ferri anche arrugginiti che compongono la struttura. Siamo a Tor Bella Monaca, una delle torri al civico 10 di largo Mengaroni. “In quarant’anni in questo immobile è stato realizzato un solo intervento di manutenzione efficace” ha detto Francesco a RomaToday, un inquilino che qui vive da sempre.

Come molte altre case di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Tor Bella Monaca, anche la torre di largo Mengaroni paga lo scotto di una manutenzione ordinaria assente da anni che poi rende necessari interventi straordinari con un costo notevolmente maggiore. La storia degli inquilini dell’immobile, infatti, è quella comune a molti altri: “Siamo quasi in autogestione – ha detto ancora Francesco spiegando come molti interventi, anche della manutenzione del verde li svolgano per proprio conto – Fin dove possiamo”.

Oltre le fondamenta deteriorate, i motori degli aeratori che non funzionano, anche il montacarichi è fuori uso nella torre di largo Mengaroni. E agli inquilini ormai la risposta “Non abbiamo fondi” non basta più perché negli ultimi trent’anni hanno assistito “A operai che mettevano toppe proprio quando non si poteva fare a meno – ha concluso Francesco che chiama in causa tutte le amministrazioni che si sono avvicendate nei decenni – A parte un intervento risolutivo alle pompe dell’acqua non è stato fatto niente”.