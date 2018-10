Ventidue furti nel week end: scuole sotto assedio a Torre Angela e Tor Bella Monaca 

Non si arresta l’ondata di furti nelle scuole alle Torri. Dopo i numerosi episodi avvenuti nei giorni scorsi, nel fine settimana sono stati messi a segno "ventidue furti presso alcuni degli istituti dei quartieri Torre Angela e Tor Bella Monaca" come ha spiegato Silvia Foriglio, presidente della commissione scuola del Municipio VI, esponente del Movimento Cinque Stelle. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. I ladri si sono introdotti ancora una volta all'interno delle scuole di via Merope, via Calimera e via Panzera, ma ache in via Mitelli, via Siculiana, via dell'Archeologia. strutture già depredate nei giorni scorsi di computer, cibo e monete presenti nei distributori automatici.

Ai furti si sono aggiunti i danni agli infissi e alle porte ma anche al materiale scolastico e infine alle macchinette del caffè: i vandali hanno lasciato urine e feci sui libri.

Nella mattina di lunedì, presso i locali di viale Cambellotti, si è svolta la commissione scuola a cui hanno preso parte le varie dirigenze scolastiche, i genitori, i tecnici del Simu e del Municipio. “Il nostro obiettivo – ha continuato Silvia Foriglio – è quello di fare una mappatura di tutti gli impianti di allarme presenti nelle strutture, provvedere alla manutenzione degli impianti guasti, implementarne di nuovi e effettuare la manutenzione”. Non solo: “Di concerto con la polizia lavoreremo anche alla possibilità di dotare le scuole di impianti di videosorveglianza” ha aggiunto. Intanto, una nuova commissione scuola è prevista per la giornata di mercoledì.