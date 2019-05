Tor Bella Monaca, al vaglio del Municipio la nascita di un’area cani in via Gabbiani

“Il nostro obiettivo è costruire un’area cani nell’area verde di via Anton Domenico Gabbiani”. A parlare è Mauro Cinti, vice presidente della commissione ambiente del Municipio VI a margine di un sopralluogo nella mattina di lunedì a Tor Bella Monaca.

La richiesta dei cittadini di Tor Bella Monaca

A chiedere la costruzione di un’area cani in via Anton Domenico Gabbiani, nell’area verde che incrocia anche via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca, sono stati i residenti del quartiere. Dopo aver presentato istanza in Municipio non più di due settimane fa, sono stati convocati in commissione e dunque in sopralluogo. Attualmente, l’area in questione è collocata all’interno di un parco pubblico gestito dal Servizio Giardino ma lo stato di abbandono è abbastanza evidente, considerata l’altezza dell’erba.

Il Municipio dice "sì" ma aspetta il parere tecnico

“Dal sopralluogo abbiamo evinto la possibilità di realizzare l’area cani ma prima di dare l’ok definitivo dobbiamo attendere il parere degli uffici tecnici” ha puntualizzato Cinti. Durante il sopralluogo, la commissione ha valutato anche la possibilità di richiedere l’intervento del Dipartimento Simu per ripristinare la sicurezza e il funzionamento di una scala e il taglio di alberature.