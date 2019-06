In VI municipio cadono stelle: si dimettono il consigliere comunale Tranchina e l'assessora Filipponi

Si è dimessa Francesca Filipponi, Vice presidente del Municipio e assessora alle Politiche Sociali e Sanità, Pari Opportunità, Politiche Abitative del parlamentino di viale Cambellotti. Filipponi ha protocollato le sue dimissioni nella serata di giovedì.

Filipponi è stata assessore al sociale e vice presidente del Municipio

Raggiunta al telefono dalla nostra redazione nella prima mattina di venerdì Filipponi ha preferito non commentare la sua scelta riservandosi di fornire le motivazioni che l’hanno portata a rimettere le deleghe nelle mani del presidente Roberto Romanella nelle prossime ore. Francesca Filipponi ha ricoperto per tre anni il ruolo di assessora e di vice presidente del Municipio VI, entrando a far parte fin da subito della squadra di governo. Tra gli ultimi impegni che la vedono protagonista, c’è la costituzione della Consulta dell’handicap che dopo tre anni di stop dovrebbe vedere l’avvio nelle prossime settimane grazie anche al suo contributo.

Dimissioni anche da parte del consigliere capitolino Fabio Tranchina

Nella stessa serata di ieri, anche Fabio Tranchina, attuale consigliere capitolino e ex consigliere municipale alle Torri con la giunta Scipioni fino al giugno del 2016, ha rassegnato le sue dimissioni. Fabio Tranchina era anche membro della commissione ambiente del Campidoglio e un grillino della prima ora, uno dei pilastri del Movimento Cinque Stelle cittadino. Ha affidato a Facebook le sue motivazioni: "Stasera mi sono dimesso per motivi personali ma sono e resto fermamente convinto del valore del MoVimento 5 Stelle.Vi abbraccio tutti".

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO