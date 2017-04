"Tupassi" al Municipio VI: tutto esaurito per il cambio di residenza nel 2017

"Nessuna disponibilità per il servizio". E' questo l'annuncio che gli utenti del Municipio Roma VI delle Torri leggono quando provano ad effetturare una prenotazione per il servizio di "cambio residenza" con l'innovativo metodo "TuPassi" per l'anno 2017.

Il servizio, introdotto presso i locali del Municipio nel settembre del 2015, ha lo scopo di eliminare le code e offre la possibilità di effettuare la prenotazione da casa attraverso il sito internet o direttamente sul posto mediante apposite apparecchiature. Il passo successivo è poi recarsi presso gli uffici appositi e ritirare direttamente il certificato.

"Non è possibile effettuare nessuna prenotazione per il 2017 attraverso il sito o il dispositivo presente in Municipio" hanno esordito Emanuele Falcetti e Francesca Crapanzano del gruppo Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale. "Dall'applicazione installata sullo smartphone - hanno puntualizzato Falcetti e Crapanzano - non è possibile effettuare la prenotazione per il cambio di residenza neppure per l'anno 2018".

Hanno concluso: "I servizi anagrafici sono in tilt, soprattutto nelle periferie dove i residenti hanno sperato in un radicale cambiamento di gestione della cosa pubblica - infine - In un'epoca in cui tutto è demandato al web, qui, non è possibile neppure prenotare un cambio di residenza".