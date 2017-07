Tubatura rotta da giorni, i tecnici intervengono ma staccano le utenze domestiche

Da due settimane il guasto ad una tubatura di acqua ha provocato sprechi e disagi. Non solo, da ore i residenti sono senza acqua corrente dentro casa. Siamo in via Alì a Tor Bella Monaca nella parte vecchia del quartiere. Tante le segnalazioni dei residenti cadute nel vuoto, un'odissea che diventa tragicomica di ora in ora.

I disagi vissuti dai cittadini di via Alì

"Abbiamo inviato decine e decine di segnalazioni - commentano i residenti indignati - ma per giorni qui non si è visto nessuno e considerato il particolare periodo in cui si punta al risparmio dell'acqua qui c'è un vero spreco di ingenti quantità". La tubatura rotta infatti ha causato diversi allagamenti in strada. "Questa notte - continuano i residenti di via Alì - sono intervenuti i tecnici, evidentemente per riparare il guasto ma hanno chiuso la conduttura sbagliata, quella cioè che rifornisce l'acqua nelle nostre case e così stamattina ci siamo svegliati senz'acqua, abbiamo dovuto usare quella delle bottiglie in frigorifero per lavarci, io ho anche un nipotino di sette mesi".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Vigili urbani in via Alì

L'odissea dei residenti di via Alì non è ancora finita: "Abbiamo chiesto l'intervento dei vigili perchè la squadra giunta questa mattina per riparare il danno non poteva intervenire a causa della presenza delle auto parcheggiate". I vigili hanno quindi proceduto alla rimozione di un'auto "altre sono state rimosse da un residente per consentire i lavori", sottolineano. Intanto mentre i tecnici Acea stavano intervento in via Alì hanno involontariamente manomesso un filo della corrente elettrica. Quini, allo stato attuale "la squadra è ferma e una palazzina non ha corrente".

I residenti sono anche andati in Municipio a protestare proprio dai vigili: "Ci hanno riferito che stanno sollecitando Acea ma non possono fare altrimenti". Intanto qui, le case sono ancora senz'acqua, lo spreco continua.