Torri: lavori in Municipio, l’ufficio anagrafico chiude per un mese

Gli uffici anagrafici di viale Cambellotti (Tor Bella Monaca) saranno chiusi dal 29 luglio al 30 agosto: una decisione presa dal direttore del Municipio in virtù dell’imminente restaurazione dei locali. Gli uffici, sono attualmente l’unica sede presente sul territorio municipale per l’espletamento dei servizi anagrafici, dopo la chiusura degli uffici a San Vittorino e in attesa dell’apertura di una nuova possibile sede (non ancora data in via definitiva) presso il centro commerciale Roma Est.

Uffici chiusi, il consiglio del Municipio alza la voce

“Abbiamo appreso questa notizia durante una delle ultime riunioni della commissione commercio e personale – ha spiegato al nostro giornale Laura Arnetoli, vice presidente di commissione – e nel primo consiglio utile abbiamo presentato un atto senza simbolo così da aprirlo a tutti i gruppi dell’opposizione”. L’atto, nella mattina di giovedì, è stato votato all’unanimità. “Abbiamo chiesto al direttore di trovare una soluzione alternativa durante il periodo di chiusura degli uffici perché è impensabile lasciare il territorio sprovvisto di questi servizi per un mese intero – ha aggiunto Arnetoli – specificando che dovranno essere garantiti anche i servizi che erogano le carte di identità”.

I nuovi uffici avranno 15 postazioni e una sala ristoro

Intanto, il progetto di riqualificazione dei locali prevede la realizzazione di 15 postazioni, linee gialle di attesa e una sala ristoro per i dipendenti che preferiscono portarsi il pranzo da casa o rilassarsi durante la pausa lavorativa. Seguiranno aggiornamenti non appena sarà individuata una soluzione per sopperire alla mancanza degli uffici durante il mese di agosto.