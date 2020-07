Università Tor Vergata: la web serie contro i pregiudizi nell’ambito del progetto “Oltre”. Mahmoud ne è ambassador

Si intitola “Rajel” la webserie che debutta giovedì su YouTube e che parla il linguaggio dell’inclusione e della socialità, mettendo in primo piano i figli di seconda generazione. L’iniziativa si sviluppa in un progetto di più ampio respiro dal titolo “Oltre” (che vede in Mahmoud il suo ambassador) promosso dall’Unione Europea e sviluppato grazie a un partenariato guidato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e composto da università (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Palermo), associazioni culturali e di promozione sociale (ARCI, CONNGI), centri di ricerca indipendenti (Socialhub, Nahuel) e agenzie di comunicazione (AB Crea, Witness Journal).

La webserie Rajel racconta, attraverso le storie di alcuni giovani di nuova generazione e non, le situazioni, le criticità, i sentimenti, le decisioni che possono portare a comportamenti radicalizzati, oppure che possono essere rielaborati per dar vita a contro-narrazioni di inclusione, accoglienza e responsabilità. “Rajel” è la parola araba per dire “uomo”. Questo titolo racchiude il conflitto interiore vissuto da Raf, il protagonista della serie, nell’intrecciarsi delle vicende che lo porteranno a capire cosa significa davvero “essere un uomo” e a scegliere che tipo di persona vuole diventare.

Gli attori protagonisti sono stati scelti tra gli stessi giovani che hanno partecipato ai laboratori teatrali e di comunicazione sociale, già realizzati in numerosi contesti su tutto il territorio nazionale. A firmare la colonna sonora “Tutto il mondo è paese”, è Maruego, cantante trapper milanese di origini marocchine. I 4 episodi della serie Rajel sono introdotti da un video clip dove Mahmoud si racconta.