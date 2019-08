Si lancia sotto le auto in corsa trascinando un cucciolo di cane al guinzaglio

Ha messo a repentaglio la sua incolumità, quella degli automobilisti in transito e soprattutto quella di un cucciolo di cane con i vigili urbani che hanno poi evitato una possibile tragedia salvando l'amico a 4 zampe. E' accaduto la mattina di lunedì 19 agosto quando un ragazzo italiano di circa 30 anni ha provato a lanciarsi sotto le auto in corsa in via di Tor Bella Monaca, trascinando al guinzaglio un cucciolo di cane, svenuto a causa di un colpo di calore.

La scena è stata vista da una pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale (Spe) del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, immediatamente intervenuta per mettere in sicurezza sia la persona e l'animale, che gli automobilisti costretti a brusche frenate o slalom dell'ultimo momento per evitare l'investimento.

Nel corso delle operazioni, il giovane si è accasciato in terra anch'egli svenuto e poi trasportato in ambulanza presso il Policlinico Tor Vergata.

Ancora sconosciute le ragioni del gesto. Il cucciolo, un meticcio di circa sei, sette mesi è stato immediatamente soccorso dagli agenti e condotto presso gli uffici della U.O. S.P.E. in attesa di avviare la procedura per il ricovero in struttura convenzionata con il Comune di Roma.

Sull'episodio è intervenuto il commento del sindacato UGL, che in una nota del Coordinatore Romano Marco Milani dichiara: "Complimenti alla tempestività ed al senso civico dei colleghi, sempre in prima linea in una città, dai crescenti e sempre più disperati bisogni. La funzione "multiruolo" dei caschi bianchi romani, sempre più impegnati in attività di contrasto alla criminalità comune, sgomberi, controllo dei campi nomadi e trattamenti sanitari obbligatori, andrebbe finalmente riconosciuta come specifica, rispetto al resto degli impiegati comunali.

"Restiamo in attesa - concludono dalla UGL - del colpevole ritardo da parte dell'Amministrazione Comunale, sull'applicazione della legge Regionale in materia di Polizia Locale e di una dovuta e necessaria riorganizzazione del Corpo ad essa ispirata".