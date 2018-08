A 20 giorni dal “flambus” via Carcaricola è ancora chiusa

È ancora chiusa via Carcaricola, la strada del quartiere Giardinetti dove durante lo scorso 10 agosto un mezzo Atac è andato in fiamme. L’asfalto ha subito danneggiamenti importanti per un tratto di circa 10 metri a seguito dell’incendio che ha coinvolto la linea 046 che percorre le zone di Giardinetti e Tor Vergata. Con la chiusura della strada anche la circolazione dei mezzi pubblici è stata interrotta in questo tratto di via e non è stata ancora ripristinata.

Trasferite le fermate dei bus 046 e 047

“I residenti si trovano costretti a percorrere circa 800 metri a piedi – ha spiegato Massimo Fonti, consigliere di Fratelli d’Italia – per raggiungere le fermate più vicine e in caso di cittadini anziani non si tratta di una passeggiata semplice ne facile”. Con la chiusura della strada, infatti, sono state trasferite le fermate delle linee bus 046 e 047. Nella mattina di giovedì, il consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per chiedere il ripristino del tratto “ammalorato”.

La richiesta di Fratelli d’Italia è stata bocciata dalla maggioranza a cinque stelle

“La mia richiesta è stata bocciata dalla maggioranza a cinque stelle – ha spiegato Fonti – il ripristino della viabilità in via Carcaricola rappresenta una priorità e soprattutto di tratta di una problematica di facile risoluzione perché rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria – ha concluso - se la maggioranza non riesce ad essere tempestiva nemmeno in questo caso è meglio che si dimetta”.