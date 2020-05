Grotte Celoni, lavori in corso al cavalcavia di via Casilina: strada chiusa

Lavori in corso in via Casilina nel tratto compreso tra via di Torre Gaia e Stazione di Grotte Celoni, nel territorio del sesto municipio. A partire dalle prime ore di lunedì 18 maggio e fino a venerdì 29 maggio lavori di manutenzione interesseranno il cavalcavia di via Casilina che nei mesi scorsi ha creato problemi alla circolazione. Il tratto sarà chiuso in entrambe le direzioni, gli automobilisti potranno utilizzare le complanari.

A settembre dello scorso anno, dal cavalcavia di via Casilina, si sono staccati calcinacci finendo sulla strada. A dare l’allarme alcuni residenti che in quelle ore percorrevano la via consolare. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno provveduto a picconare le parti ammalorate e chiesto la chiusura della strada fino alla messa in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tecnici del dipartimento Simu (via Casilina rientra infatti nell’elenco delle strade di grande viabilità e quindi competenza comunale), già nel settembre dello scorso anno avevano provveduto a rimuovere le parti superficiali: “Siamo intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area” aveva detto l’assessora Gatta annunciando i lavori iniziati lunedì che riguardano il rifacimento dei giunti di dilatazione.