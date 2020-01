Tor Bella Monaca, l’ascensore di via dell’Archeologia è ancora fuori uso da 50 giorni

“L’ascensore sarà riparato entro la fine di gennaio”. Questo l’annuncio fatto dall’assessorato alle infrastrutture del Comune di Roma nei giorni scorsi che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alle famiglie inquiline dello stabile di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca. Ma a poche ore dalla scadenza della deadline, nessun disabile è stato “liberato”.

Da 50 giorni 12 disabili bloccati in ascensore

Già perché all’interno della palazzina, come denunciato anche dal nostro giornale lo scorso 15 gennaio, da mesi ormai sono “bloccati” 12 disabili che con l’ascensore guasto non hanno nessuna possibilità di uscire. “Alcuni sono stati allontanati dallo stabile dai propri parenti - hanno spiegato alcuni inquilini al nostro giornale – Perché la situazione era diventata ormai insostenibile”.

PD: "Ci vorranno ancora 7 giorni. Perché la sindaca non si fa vedere?"

Nella giornata di giovedì alcuni tecnici della ditta Marrocco, responsabile di questo tipo di manutenzione, hanno scaricato il materiale ma non hanno approntato le dovute riparazioni tali da consentire lo sblocco dell’ascensore. “Quando sono arrivati i tecnici, gli inquilini erano sul pianerottolo a festeggiarli ma poi hanno saputo che saranno necessari ancora sette giorni per riparare il danno – ha detto Nella Converti, assemblea nazionale PD presente al momento dell’arrivo del materiale – Perché nessuno dei cinque stelle è venuto? La sindaca Raggi dice di avere a cuore Tor Bella Monaca, perché non si è fatta vedere? Per il timore di prendere fischi, probabilmente”.