A Tor Bella Monaca il M5s promette e non mantiene: ascensore ancora guasto, disabili sempre prigionieri

“Ormai siamo prigionieri in casa da 56 giorni e dopo aver parlato con i tecnici, abbiamo appreso che l’ascensore non sarà in funzione prima di una settimana”. A parlare sono gli inquilini della palazzina popolare posta al civico 64 di via Dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca.

Ascensore guasto da due mesi, disabili bloccati o allontanati dalla propria casa

Da quasi due mesi, gli abitanti delle case popolari denunciano il guasto all’ascensore che tiene “prigionieri” in casa una decina di disabili. Erano 12, fino alla scorsa settimana, fino a quando alcuni parenti non li hanno trasferiti altrove perché la situazione era diventata insostenibile. Lo scorso giovedì, tecnici della ditta Marrocco, appaltatrice della manutenzione, giunti sul posto hanno scaricato il materiale necessario ai lavori e solo nella mattina di lunedì hanno iniziato l’intervento.

Gli inquilini: “Il Comune non ha mantenuto la promessa”

Gli abitanti del civico 64 di una delle strade più “famose” di Tor Bella Monaca sono arrabbiati, esasperati e disillusi. “No, l’ascensore è ancora guasto” ci raccontano con rassegnazione come se l’abbandono che le istituzioni gli hanno rivolto fino ad ora sia una costante. Sulla vicenda era intervenuta anche l’assessora Linda Meleo che aveva assicurato il ripristino del funzionamento entro la fine del mese di gennaio. Con le nuove tempistiche i residenti non saranno “liberi” prima di una settimana. Immancabile il commento del PD che da settimane segue l’incresciosa situazione: “Non pretendiamo che il movimento faccia ripartire l’ascensore sociale di Tor Bella Monaca – ha detto ai nostri taccuini Nella Converti, assemblea nazionale del PD – Compito alquanto arduo per loro ma almeno quello della palazzina, vista a banalità del problema”.