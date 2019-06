Torre Angela: cambia la viabilità in via Esperide

L’ok della commissione trasporti e mobilità è arrivato, il prossimo passo sarà un atto di consiglio anche per effettuare uno studio di fattibilità dell’intero quadrante. Sono state ascoltate le richieste dei residenti di via Esperide a Torre Angela che da tempo chiedevano che la strada diventasse a senso unico. La via, una traversa della più centrale via di Torrenova, è molto stretta e il passaggio delle auto nei due sensi di marcia è di difficile praticabilità.

In via Esperide anche il parcheggio disabili

Ma non è solo questa la motivazione che ha spinto i residenti a chiedere il cambio della viabilità: tra le richieste anche l’istituzione di uno parcheggio per disabili. “Abbiamo ricevuto la richiesta di indire la commissione da parte della polizia locale – ha spiegato Fabrizio Tassi, presidente della commissione mobilità e ambiente del sesto – abbiamo coinvolto i cittadini nella decisione di rendere la strada a senso unico, convocando i comitati di quartiere e durante la seduta abbiamo preparato la lettera per rendere fattibile la determina dirigenziale da parte dei vigili”.

Nei prossimi giorni poi si procederà a uno studio di fattibilità dell’intero quadrante, anche della zona Arcacci del quartiere Torre Angela per la quale i residenti ne hanno fatto esplicita richiesta.

Gallery