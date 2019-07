Tor Bella Monaca, scoppia una fogna: casa invasa da liquami provenienti da cinque appartamenti

“Non possiamo entrare dentro casa da tre giorni, ci sono liquami ovunque”. Un grido d’allarme drammatico quello che arriva da via Mitelli, una delle strade del quartiere popolare di Tor Bella Monaca dove da lunedì un guasto alla fogna ha messo in ginocchio un’intera famiglia.

Al civico 30 della strada di periferia c’è, tra gli altri immobili, una palazzina popolare (di proprietà del Comune), l’appartamento di Andrea è collocato al piano terra.

Nell'appartamento di Andrea confluiscono i liquami di cinque appartamenti

“Sono disperato” ha esordito raccontandoci la difficoltà delle sue giornate. Nella mattina di lunedì, poco dopo le 8.15 un guasto ha fatto “saltare” la fogna dove defluiscono i liquami di cinque appartamenti, tutti collocati nella colonna della scala c. “Non possiamo utilizzare nessuno degli ambienti, abbiamo dovuto staccare la luce perché la nostra casa è completamente allagata” ha aggiunto. Liquami e anche escrementi galleggiano tra il water e la vasca da bagno.

Dal Municipio: "Interverremo immediatamente"

“Da tre giorni mi reco in municipio, da tre giorni chiedo ripetutamente di riparare il danno così da poter ritornare a casa ma nulla, tutti mi promettono interventi, mi rilasciano fotocopie di fax ma da queste parti non si vede nessuno”. Abbiamo raggiunto il presidente del Municipio VI, Roberto Romanella che all’oscuro del guasto e degli enormi disagi che la famiglia di Andrea vive da giorni ha commentato: “Allerto immediatamente il Comune per chiedere un intervento”.