Via Poseidone è stata pulita, i genitori: "Non abbassiamo la guardia"

E’ stata pulita via Poseidone, la strada che porta all’omonima scuola di Torre Angela nel Municipio Roma VI delle Torri. Gli interventi di pulizia sono avvenuti nella mattina di sabato 4 febbraio, ad opera di Ama. Sono state quindi rimosse le cartacce che erano state lasciate lungo il viale, tra sacchetti non raccolti e bottiglie di vetro.

L’allarme era stato lanciato dai genitori dei bambini che frequentano l’istituto comprensivo del quartiere. Una richiesta di intervento immediata avanzata anche dalle pagine del nostro giornale. Nei giorni scorsi infatti: “Segnaliamo il degrado da mesi senza ottenere nessuna risposta”, aveva commentato Marzio Compagnoni, uno dei genitori che aveva annunciato anche la nascita di un comitato per sollevare i problemi legati soprattutto alla sicurezza della strada. Via Poseidone infatti è una strada chiusa e questo: “Rende difficile il passaggio, in modo particolare, di mezzi di soccorso”.

“Dopo le nostre segnalazioni attraverso email, telefonate all’azienda Ama, post sui social network e l’articolo pubblicato da Roma Today – ha spiegato Compagnoni - abbiamo raggiunto il risultato sperato, la strada dell’istituto comprensivo di via Poseidone è stata pulita”. A questo ha aggiunto: “Si tratta di una piccola vittoria che però rappresenta un monito per tutti, comprese le istituzioni: noi genitori non abbassiamo la guardia”. Un obiettivo chiaro e preciso perché: “I nostri figli hanno il diritto di crescere in un ambiente sano senza dribblare tra i rifiuti”.