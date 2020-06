Tor Bella Monaca dimenticata: strisce pedonali invisibili e manto stradale dissestato

Strisce pedonali invisibili, vernice bianca che il tempo ha sbiadito fino a renderle inutilizzabili. Marciapiedi con il manto dissestato e con le buche da far inciampare anche un pedone che indossa scarpette da ginnastica. Siamo a Tor Bella Monaca, nella periferia est della citta di Roma dove le strade e le piazze gridano vendetta.

Da via del Fuoco Sacro, passando per la centralissima e commerciale via Quaglia fino ad arrivare a largo Mengaroni, camminare per strada non è agevole. Anzi, il rischio di cadere, inciampare (ancor più se in carrozzina) è continuamente possibile. In questi anni, lavori a regola d'arte sono stati realizzati in via di Tor Bella Monaca, meglio nota come "lo stradone" e in via dell'Archeologia che attraversa le palazzine popolari nella parte bassa del quartiere. Per queste strade, invece, è necessario ancora attendere.

"A Tor Bella Monaca abbiamo in programma il rifacimento di via Quaglia e viale Santa Rita da Cascia con lavori di manutenzione straordinaria" ha detto l'assessore Sergio Nicastro, delegato della giunta Romanella ai lavori pubblici e all'urbanistica. E per gli interventi all'incrocio tra via del Fuoco Sacro e via di Tor Bella Monaca dove i pedoni per l'attraversamento possono utilizzare lo spartitraffico: "Segnalerò il rifacimento delle strisce" ha annunciato ai nostri taccuini. Intanto, dall'assessorato: "Tante le strade per le quali è previsto il rifacimento tra cui via di Tor Vergata".

