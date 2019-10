Tor Bella Monaca, luce e acqua non si pagano: le denunce non fanno paura e gli abusi restano

Le denunce, ormai, non fanno più paura. L'intervento dei carabinieri e del personale tecnico specializzato, sono solo un altro ostacolo da superare. E le multe, nonostante siano frequenti e salate, vengono accatastate, non pagate e collezionate come se fossero figurine. Chi ruba energia elettrica e acqua viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, non ha infatti intenzione di fermarsi.

Dopo l'operazione del 3 ottobre scorso, quando i militari denunciarono 4 persone per furto di energia elettrica condominiale ai danni di Ater, altre 11 denunciate per furto di acqua ai danni di Acea Ato 2 e una persona per furto di energia ai danni di Areti, lo scenario non è mutato.

Così gli uomini coordinati dal comandante Jacopo Passaquieti, insieme al personale tecnico dell'Acea e dell'Ater, il 9 ottobre hanno ripetuto i controlli negli stabili, ai civici 30 e 50 di viale Santa Rita da Cascia, dove sono state riscontrate decine di allacci abusivi, sia alla rete elettrica, sia a quella idrica, che hanno portato alla denuncia a piede libero di 12 persone con l'accusa di furto aggravato.

Non solo, questa volta acqua e luce sono state staccate sia con appositi sigilli ed anche tagliando, con i seghetti, alcuni tubi. Problema quindi risolto? Macché.

Secondo quanto appreso da RomaToday, neanche 24 ore dopo ed ecco che gli abusivi avevano realizzato nuovi allacci illegali, realizzati mediante un collegamento con un cavo elettrico, innestato con un bypass artigianale che dalla rete pubblica. Il tutto in barba ai controlli e alle sanzioni. Secondo le stime almeno un appartamento su quattro, in quei due palazzi di 14 piani ciascuno, è abusiva.