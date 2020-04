VIDEO | Tor Bella Monaca, incendio distrugge locale contatori: famiglie senza acqua e luce

L'odore di bruciato ha messo subito in allerta le famiglie, corse in strada, nel cuore della notte. Ma nessuno di loro poteva immaginare che ad andare a fuoco era il locale contatori che si trova al primo piano interrato della torre al civico 90 di via Santa Rita Da Cascia, Tor Bella Monaca.

Eppure è andata così. "Per un corto circuito" dicono i tecnici al lavoro per pulire e sostituire i contatori, anche se sulle effettive cause bisognerà aspettare. E c'è chi parla di tragedia sfiorata, quella caccaduta nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 aprile. Su tutte l'anziana inqulina del piano terra: "Guarda la finestra della mia camera da letto in che stato è - racconta a Roma Today -, potevo morire intossicata se non mi fossi svegliata". "Denuncio il pericolo da almeno due anni - spiega un'altro inqulino -, questo impianto non è mai stato a norma".

Per tutti il disagio di restare senza corrente elettrica per chissà quanto tempo. Nel frattempo gli inquilini si dividono tra chi si mette in coda di fornte all'autobotte messa a disposizione da Acea, e tra chi porta la spesa fatta ai temi della quarantena da amici e parenti.