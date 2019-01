INTERVISTA | Gabii, ciclabili e orti urbani. La visione dell’assessore Gisonda per il municipio delle Torri

Sul piatto, spiega, ci sono tanti progetti aperti in fase di discussione. Dal tracciato della via Francigena già finanziata dalla Regione Lazio, alla costruzione di un parco archeologico di Gabii (promessa elettorale proprio del Movimento cinque stelle) avviando un’interlocuzione con il Mibact. Iniziative ambiziose che rientrano in un piano di valorizzazione turistica del territorio e dell’agro romano su cui il municipio delle Torri punta molto.

Oltre a questo, la collaborazione con l’università Tor Vergata iniziata nel 2017 sul tema dello sport, con il la quale l’assessore Gisonda punta anche ad iniziative di vere e proprie riqualificazioni: ciclabilità tra campus e stazioni della metro passando per i quartieri, orti urbani a Tor Bella Monaca. Mentre per le iniziative culturali “quest’anno siamo riusciti ad ottenere 90mila euro - spiega Gisonda - partirà quindi una discussione con la commissione e le realtà sociali per mettere a punti i progetti da portare avanti. Sicuramente riproporremo il cinema e vorremmo proseguire con il discorso della street art con un bando che abbiamo già pronto e che sarà destinato alle realtà territoriali”.