Raggi divide Tor Bella Monaca: la sindaca nel quartiere accolta da contestatori e fan

C’è addirittura una spazzatrice all’opera stamattina, giovedì 1 agosto, a largo Ferruccio Mengaroni. Una macchina che pulisce le strade, con l’ausilio di due addetti Ama, che probabilmente in questa zona non si è mai vista. Cassonetti dei rifiuti vuoti e puliti con i compattatori ancora in giro tra le vie di una Tor Bella Monaca tirata a lucido. “Come mai?”, si chiedono due anziane signore al bar che dà proprio sulla rotonda. “Arriva la Sindaca”, risponde un’altra. Qui per presentare i nuovi autobus di Atac in servizio tra le torri.

E c’è chi non si fa scappare l’occasione di dire direttamente a Virginia Raggi il proprio disappunto: “Abbiamo sorci e scarafaggi enormi dove giocano i nostri bambini, le sembra giusto?”. Ma accanto a chi la contesta c’è anche chi si sbraccia dal balcone della propria abitazione pure di salutarla: “Una donna coraggiosa che apprezzo, e qui a Tor Bella Monaca siamo la maggioranza”.