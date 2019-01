Estate romana a Tor Bella Monaca, chi l'ha vista? L’intervista a Mario Cecchetti del centro sociale

Mario Cecchetti e il CHEntro sociale di Tor Bella Monaca sono intervenuti in un secondo momento nel Ribalta festival, in particolare per la realizzazione dei tre murales di largo Mengaroni fatti però a ottobre 2018, con il bando dell’estate romana vinto ed avviato dalla 999 contemporary e l’associazione Tor+Bella per il triennio 2017-2019. Peccato che a Cecchetti sono stati attribuiti laboratori ed eventi di cui non si è occupato per il 2017: “Anno in cui ho dato il mio contributo esclusivamente per due laboratori, e basta”, risponde.

LEGGI TUTTA LA NOTIZIA E GUARDA LA VIDEO INCHIESTA