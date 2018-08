VIDEO | Rifiuti accumulati e miasmi a Torre Angela, dove il porta a porta non è mai davvero partito

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E dopo mesi di segnalazioni inascoltate, un gruppo di cittadini ha deciso di avviare una vera e propria class action contro la municipalizzata con l'associazione Asso-Consum per chiedere la riduzione del pagamento della Tari. Iniziativa che sta via via acquisendo nuove adesione anche da altri quartieri limitrofi con gli stessi problemi, come Villaggio Prenestino.

E mentre si attende di capire come e quando funzionerà il nuovo sistema di raccolta porta a porta che coinvolgerà entro l’anno tutto il municipio VI, a Torre Angela si soffoca “de monnezza”.