VIDEO | Spaccio a Tor Bella Monaca: i controlli dei carabinieri nel quartiere, 5 arresti

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno eseguito mirati controlli nel quartiere Tor Bella Monaca, arrestando 5 persone in poche ore. In manette è finito un 35enne romano per detenzione di arma abusiva.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, invece, hanno arrestato un 46enne romano, già conosciuto per i suoi precedenti negli ambienti della droga, trovato, in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia, in possesso di 40 dosi di cocaina e 150 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

In manette anche due persone colpite da ordini di carcerazione: un 23enne romano, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, è stato sottoposto ai domiciliari; un 40enne, originario di Andria e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione Feriale, per le reiterate violazioni della misura a cui era sottoposto. I Carabinieri lo hanno prelevato da casa e portato in carcere a Regina Coeli.