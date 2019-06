VIDEO | Entra nel minimarket e spara con il fucile ad aria compressa

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cittadino romeno di 46 anni con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali.

Qualche ora prima, l'uomo era entrato in un minimarket di via Acquaroni, a Torre Gaia, e dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali aveva avuto un diverbio con il titolare del negozio, un 34enne del Bangladesh, per i prezzi della merce, a suo dire, troppo alti.