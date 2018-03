VIDEO | Tor Bella Monaca, i liceali dell'Amaldi si riprendono l'R5: "Più decoro, meno criminalità"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Taccuino alla mano, un gruppo di studenti del liceo scientifico Amaldi nel pomeriggio di ieri, martedì 27 marzo, hanno fatto un sopralluogo all’interno del comparto R5 di Tor Bella Monaca.

Li, dove grazie al progetto promosso da Action Aid, non saranno solo abitanti di uno dei quartieri più difficili della periferia romana, ma anche precursori di un cambiamento. Ad accompagnarli, Mario Cecchetti de El CHEntro sociale Tor Bella Monaca, che coordina il lavoro dei ragazzi sul recupero del cortile interno di via Archeologia 24, lo stesso in cui insiste la Ludoteca: “Partire dalle zone più difficili è importante anche perché fa da esempio - spiega Cecchetti - mostra che se si può fare qui, possiamo agire anche altrove. Si può fare”.

Tra gli studenti dell’Amaldi ci sono Tatiana, Valerio Simona. 16enni che vivono qui, o ci hanno vissuto da piccoli, e che in occasione del progetto “alternanza scuola-lavoro”, hanno scelto “Agente 0011” di Action Aid per dare il proprio contributo a Tor Bella Monca: “Qui si respira un grande senso di comunità - spiega Valerio - spesso preferisco passare qui il mio tempo libero rispetto al centro di Roma”.“Quando vedi che un parchetto come questo, più volte restaurato, si trova ancora in questo stati pensi che non ci sono speranze - dice Simona - però è casa, infanzia. Per questo mi trovo qui”.