VIDEO | Uomo con piccone terrorizza Torre Angela: "Vive qui da tempo, ora ha dato di matto"

Le voci dei residenti di Torre Angela, quartiere alla periferia est di Roma, dopo i fatti accaduti e che hanno come protagonista un nigeriano che, armato di piccone, ha distrutto statue e vasi in giro per il quartiere.

“Lo hanno arrestato perché lo hanno trovato con un piccone - dice una residente di via Selene, una delle vie ‘colpite’ - bisogna sempre attendere il dramma”. Dalle parole degli abitanti, è da sabato 16 che l’uomo ha iniziato a danneggiare macchine e vasi. “Vive qui da qualche mese - spiega Vera che abita nella palazzina adiacente alla sua e dove l’uomo ha iniziato a rompere tutto quello che trovava nel suo cortile, in va Dionisio - Non ha mai dato problemi, non capisco cosa gli sia successo da una settimana a questa parte. Quando ha preso il piccone ci ha minacciati e poi è andato verso la strada. Abbiamo temuto il peggio visto che era in orario d’uscita delle scuole”.