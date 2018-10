Infiltrazioni e cornicioni rotti: l’Ater dimentica Villaggio Breda

Infiltrazioni di acqua dai tetti delle case, mura perimetrali rotte, cornicioni scrostati e pericolanti nella maggior parte dei lotti tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Non solo. Anche il sistema fognario necessita di interventi e manutenzione. Siamo a Villaggio Breda, uno dei quartieri della estrema periferia est della città, nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri, tra i lotti delle case popolari intorno piazza Erasmo Piaggio. Dal comitato di quartiere una nuova ennesima richiesta di interventi all’Ater che “da anni non interviene” hanno spiegato.

“Era l’ottobre del 2016 quando abbiamo chiesto per l’ultima volta un incontro ai responsabili di Ater – ha spiegato Virgilio Consoli, presidente del comitato di quartiere Villaggio Breda – da quella data siamo ancora in attesa di una risposta”. Nessuna risposta, dunque e nessun intervento. “Siamo stanchi di questo assenteismo” ha continuato Consoli che in una lettera inviata all’ente ha specificato soprattutto le richieste oltre che annoverato i disagi.

“Pulizia dei giardini, rifacimento delle facciate dei lotti, in particolare del 1 lotto – ha aggiunto – preventivare la messa a norma degli ultimi lotti che ne sono ancora sprovvisti e eliminare gli abusi evidenti come le luci natalizie”. Il comitato ha inoltre chiesto che all’incontro siano presenti i referenti di ciascuna problematica.

