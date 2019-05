Villaggio Breda: nuovi alberi entro l’autunno dopo il "disboscamento" di due anni fa

Sessanta acacie erano state abbattute nei primi mesi del 2017 a Villaggio Breda, lasciando il quartiere orfano di verde. Una decisione “necessaria” assunta in seguito alla caduta di un albero su un pulmino scolastico nell’ottobre del 2016 che, per fortuna, non ha lasciato feriti. Da quel momento non si è mai arrestata la battaglia del comitato di quartiere che più volte al nostro giornale ha definito il taglio un “vero scempio”.

Nuovi alberi a Villaggio Breda: unico quartiere del VI Municipio a beneficiare dell'iniziativa

Finalmente, per i residenti della periferia est della città è arrivata una buona notizia: la piantumazione di nuovi alberi. Non solo, Villaggio Breda sarà l’unico quartiere del VI Municipio a beneficiare delle nuove piantumazioni. Già perché in tutta la città è prevista la piantumazione di 500 alberi per un importo di 160mila euro e tra i quartieri delle torri, l’unico spazio sarà a Villaggio Breda come annunciato anche da Daniele Diaco, presidente della commissione ambiente del Campidoglio per “sostenere l’ambiente e combattere l’inquinamento di polveri sottili in città”.

La piantumazione entro l'autunno

Nella mattina di venerdì anche una commissione in loco: “Abbiamo incontrato il comitato di quartiere e i cittadini per decidere insieme a loro e ai responsabili dei nostri uffici quali alberi è più opportuno piantare e soprattutto dove” ha spiegato Mauro Cinti, vice presidente della commissione ambiente di viale Cambellotti. I lavori di piantumazione sono previsti entro l’autunno.