Villaggio Breda, la raccolta porta a porta è un flop. I cittadini: “Vogliamo il ritorno dei cassonetti”

“Abbiamo protocollato due raccolte firme, chiesto incontri ma l’amministrazione a cinque stelle non ci ha mai ricevuti”. A parlare sono Virgilio e Iole, presidente e vice presidente del comitato di Villaggio Breda, un piccolo quartiere nato 80 anni fa a ridosso della via Casilina (tra Torre Gaia e Grotte Celoni) intorno alla fabbrica Breda, che oggi conta 380 famiglie e un migliaio di abitanti per lo più anziani.

A Villaggio Breda da due anni è stata avviata la raccolta differenziata porta a porta, come in altre zone del municipio VI. Una topologia di raccolta che però non incontra le esigenze dei cittadini. “Ogni palazzina ha 48 appartamenti e ogni famiglia ha quattro bidoncini esposti, quando i ritiri saltano come spesso accade si creano delle piccole discariche dinanzi alle abitazioni – hanno spiegato dal comitato – E anche vuoti non sono una bella visione”. Il mancato ritiro dei sacchetti è tra i problemi più importanti: “Le case hanno una grandezza che va dai 35 ai 60 mq, tenere in casa le buste della spazzatura fino a quando non le si espongono nei giorni e negli orari stabiliti è davvero un disagio per noi – hanno aggiunto – Inoltre gli abitanti sono anziani e non riescono a conferire i sacchetti nei bidoncini di sera”. Ma c’è di più: “Quando il ritiro non avviene per troppi giorni, poi i rifiuti che ormai si sono accumulati vengono portati via tutti insieme e non si differenziano neanche più” hanno concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E’ impensabile che un quartiere di rilevanza storica venga lasciato invaso dai rifiuti per incapacità amministrativa” ha detto Nella Converti dell’assemblea nazionale del Pd. “Chiederemo una commissione ambiente con Ama, l’assessora Ziantoni e il comitato perché si trovi una soluzione” ha detto Fabrizio Compagnone, capogruppo dem in municipio. Abbiamo raggiunto l’assessora all’ambiente Katia Ziantoni: “Avvieremo un’azione di monitoraggio a Villaggio Breda e convocheremo il comitato di quartiere” ha assicurato ai nostri taccuini.