Voragine in via di Torrenova: i comitati chiedono una nuova rete idrica

Lo hanno chiesto a gran voce in municipio, durante il consiglio di giovedì: i comitati di Torre Angela vogliono una nuova rete idrica in via di Torrenova. Tanti, troppi i disagi che i residenti sono costretti a vivere negli ultimi giorni dopo l’apertura della voragine su questa strada ma anche in via Bitonto: anche qui il manto ha ceduto.

Comitati e cittadini in Municipio

Oltre il comitato di quartiere Torre Angela anche il comitato Arcacci e Futura per rivendicare la sicurezza e la tutela sulle strade: via di Torrenova e via Bitonto. “Insieme a noi una delegazione di cittadini – ha spiegato Giuseppe Ferone del comitato di quartiere Torre Angela – e tutti abbiamo chiesto un intervento sì urgente ma soprattutto strutturale della rete idrica”. L’apertura della voragine di via Torrenova, infatti, così come ha spiegato al nostro giornale il consigliere di FdI Antonio Villino è dovuta ad un guasto alla conduttura, poi ovviato con l’apposizione di una fascetta larga poco più di otto centimetri.

Le richieste dei comitati

“Siamo stati ricevuti dall’assessore ai lavori – ha aggiunto Ferone – con lui abbiamo un nuovo appuntamento nei prossimi giorni e contiamo di avere maggiori certezze”. Intanto al comitato di quartiere sono giunte segnalazioni e richieste di intervento: “Sono tanti i cittadini che ci chiedono di intervenite e ci raccontano i loro disagi, noi possiamo solo fare da tramite tra loro e le istituzioni” ha concluso Ferone.