Spaccio a Torre Maura, un accendino modificato per nascondere le dosi

Nascondeva dosi di cocaina allìinterno di un accendino modificato e si aggirava in strada di Torre Maura alla ricerca di acquirenti. A scoprirlo i carabinieri di Casilina che hanno così arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette è finito un 33enne, cittadino romeno, già noto negli ambienti della droga.

I carabinieri lo hanno notato, a piedi in via dei Colombi, mentre avvicinava giovani clienti e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche è stato rinvenuto un accendino non funzionante, più pesante del solito, cosa che ha insospettito i Carabinieri che, ispezionandolo accuratamente, hanno portato alla luce l’ingegnoso trucco.

All'interno dell’accendino, al posto del gas, c’era un vano che consentiva di nascondere le dosi di droga, pronte per la cessione ad eventuali acquirenti. Nel corso della successiva perquisizione a casa del fermato, i Carabinieri hanno trovato un altro accendino modificato con all'interno altre 6 dosi, tra cocaina e marijuana. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.