“Adotta una buca”: il segnale di pericolo tra le strade delle Torri

Buche, voragini, manto dissestato. Benvenuti nelle strade del Municipio VI delle Torri dove la condizione dell’asfalto, in alcuni casi, è diventata causa di disagio per i cittadini e gli automobilisti. “Le buche ormai sono diventate veri e propri crateri, le nostre strade hanno bisogno di interventi urgenti” ha detto Pamela Strippoli, capogruppo Lega del sesto che nella giornata di martedì ha promosso una iniziativa simbolica per catalizzare l’attenzione dell’amministrazione su quello che è diventato a tutti gli effetti un problema per i cittadini.

Da via Scauro a via della Tenuta di Torrenova, segnali di pericolo con la scritta “Adotta una buca”

Nella giornata di lunedì, su alcune delle buche presenti in via Scauro, via Mesoraca e ancora via Namusa, via Prisco e via della Tenuta di Torrenova, sono stati poggiati dei cartelli con un segnale di pericolo e la scritta “Adotta una buca”. “Abbiamo deciso di portare ancora una volta all’attenzione dell’amministrazione competente le disastrose condizioni delle strade, peggiorate con le incessanti piogge delle ultime settimane”.

Lega: “Chiederemo al Municipio interventi urgenti”

Dopo la protesta simbolica arrivano anche gli atti: “Protocolleremo un’istanza indicando al Municipio le vie che hanno bisogno di un intervento urgente – ha concluso Strippoli - I finanziamenti dal Dipartimento sono esigui e paradossalmente i fondi non vengono neanche impegnati tutti. Perché l’Amministrazione non ha vigilato sullo spreco delle sovvenzioni, oltre a non occuparsi della grande viabilità? Come mai la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini non viene assunta come una priorità? Le risposte non ce le aspettiamo più, le dimissioni sì”.