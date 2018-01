Albero abbattuto da un mese giace ancora sul marciapiedi

E’ stato abbattuto da oltre un mese l’eucalipto in via delle Canapiglie nel quartiere Torre Maura ma da quel giorno non è mai stato rimosso. Ad oggi il marciapiedi è ancora ostruito e i cittadini chiedono maggiore sicurezza.

Rami e foglie sono rimasti in strada

I rami e il fogliame giacciono lungo il marciapiedi e costringono i pedoni a camminare in strada, in prossimità di una curva. Non solo, tra le foglie anche i rifiuti. E come se non bastasse, i rami durante la potatura sono finiti sulla rete dell’attiguo parco delle Canapiglie, rompendola. Così parte dell’albero si trova ancora all’interno del parco.

"Intervenite subito"

“Gli amministratori a cinque stelle di questo Municipio si dovrebbero vergognare – ha tuonato Mariano Angelucci, vice segretario del PD Roma – dove sono? Cosa fanno?”. E da qui le immediate richieste che il vide segretario dem presenta a nome dei cittadini: “Chiediamo un intervento immediato – ha concluso Angelucci – che consenta l’agibilità del marciapiedi quindi la rimozione dell’albero e la riparazione della recinzione del parco, chiediamo, in altre parole la sicurezza per i cittadini”.