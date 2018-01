Torre Spaccata ricorda la piccola Angelica scomparsa durante il terremoto di Amatrice

Il sisma di Amatrice ha strappato alla vita la piccola Angelica, la sua mamma e il suo papà: un’intera famiglia che in quei giorni caldi di agosto aveva deciso di trascorrere lontano dalla città la propria vacanza. La famiglia Chiodi viveva a Torre Spaccata e nel giorno della data di quello che sarebbe stato il nono compleanno della bambina il quartiere ha voluto ricordarla.

"Fenomeno Angelica"

Due i momenti che hanno caratterizzato la giornata in ricordo della piccola impegnata anche come scout: nella mattina di giovedì 25 gennaio è stata intitolata ad Angelica l’aula di informatica presso la scuola di via Merope che la bambina frequentava, questo sarebbe stato per lei l’ultimo anno della scuola elementare prima di passare alle scuole medie. “Nel quartiere si è diffuso un vero e proprio fenomeno Angelica” ha spiegato al nostro giornale Massimo Bastone, presidente dell’associazione culturale “Le ali del Serafino”.

Lo spettacolo teatrale e la donazione a scuola

“Abbiamo deciso di tenere sempre vivo il ricordo di Angelica, non è una promessa ma un vero e proprio obiettivo che assumiamo come dato di fatto – ha proseguito Bastone – pertanto ogni anno organizzeremo un evento che la ricordi”. Bastone è presidente dell’associazione che da quattro anni opera all’interno del teatro della parrocchia di San Bonaventura a Torre Spaccata: “Abbiamo messo in piedi uno spettacolo per la regia di Elisa Torre che racconta le emozioni e lo fa attraverso i diversi colori dal titolo Il viaggio di Lisetta”. Tanta la partecipazione, quasi duecento le persone che hanno assistito allo spettacolo che acquista ancora più valore soprattutto per il duplice scopo di cui si caratterizza. Oltre alla memoria di Angelica, lo spettacolo si è proposto di donare un buono libri alla scuola Macro: “Il primo di una lunga serie di impegni” ha assicurato Bastone.