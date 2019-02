Campi da bocce e percorsi fitness: ecco come saranno le aree verdi nel comprensorio Ater

Un campo da bocce, un percorso fitness, tavoli, panchine e giochi. Ci sarà tutto questo all’interno delle quattro aree ludiche nel quartiere Torre Maura che entro poche settimane sorgeranno nel complesso Ater compreso tra via delle Pispole, via Giglioli, via delle Avocette e via della Canapiglie.

Prima interventi di messa in sicurezza poi di installazione

I primi interventi riguardano la messa in sicurezza delle zone interessate dal restyling e dalle nuove installazioni come la sistemazione della pavimentazione e la potatura di oltre 150 alberi situati all’interno delle aree. I lavori avviati già nella giornata di giovedì proseguiranno per alcune settimane fino alla realizzazione del progetto. Contestualmente a questo, Ater sta procedendo anche alla messa in sicurezza delle parti più ammalorate delle aree comuni come la sistemazione delle scale e le infiltrazioni. Esulta il comitato Assegnatari Ater Torre Maura che già nel gennaio del 2018 ha incontrato i responsabili Ater per chiedere la realizzazione delle aree previste appunto dall’ente in tutta la città.

Nascono nuovi punti di aggregazione

A commentare l’inizio dei lavori e la realizzazione dei progetti Mariano Angelucci, vice segretario PD Roma e residente del quartiere: “E’ una grande soddisfazione, le nuove quattro aree miglioreranno di molto la vita dei residenti del quartiere e rappresenteranno veri punti di aggregazione”.