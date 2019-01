Torre Maura, auto in doppia fila bloccano i bus: è caos perenne sulla linea 313

La strada è stretta e le automobili parcheggiate in divieto di sosta la fanno da padrone, così tanto che anche per i mezzi del trasporto pubblico il transito è difficile se non impossibile. Benvenuti in via dei Colombi, una delle strade del quartiere Torre Maura del Municipio Roma VI delle Torri dove i disagi legati alla viabilità sono diventati per residenti e autisti pane quotidiano.

L’ultimo degli inconvenienti, in ordine di tempo, si è registrato nella giornata di sabato 12 gennaio quando un autobus Atac della linea 313 in direzione Piovanelli è rimasto bloccato per un’ora causando ritardi e interruzione di servizio. Il tratto interessato è quello compreso tra via dell’Usignolo e via dei Ruderi di Casal Calda. Ad alzare la voce è Orsa TPL, organizzazione sindacati autonomi e di base che in una lettera inviata ad Atac chiede un intervento tempestivo per risolvere la problematica così da non creare disservizi e disagi ai lavoratori.

A fare da eco alla richiesta del sindacato, il comitato di quartiere Torre Maura: “I parcheggi non autorizzati di auto in doppia fila o in divieto di sosta creano un disagio costante a noi residenti che siamo costretti a lunghe file e attese nel traffico – ha commentato Alessandra Vasselli – auspichiamo che il Municipio si faccia carico della problematica e provveda quanto prima alla sua risoluzione”.