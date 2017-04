Ha rinunciato alle slot machine: Bar Angel, il locale virtuoso di Torre Spaccata

Si chiama "Bar Angel", si trova in via Marco Emilio Scauro nel quartiere Torre Spaccata e ha una caratteristica sempre più rara di questi tempi: non ha slot machine all'interno. Un luogo dove la clientela preferita è composta da mamme e bambini, un punto di riferimento nel quartiere oltre che un posto storico perché il bar esiste da oltre 30 anni e da qualche tempo ha rinunciato alle macchinette.

A raccontare quella che è una vera e propria scelta di carattere etico è Michela, moglie di Fabrizio proprietario del bar da circa 15 anni: "Il gioco d'azzardo è una piaga sociale - ha esordito - pertanto vedere anziani giocare alle slot fino all'ultimo centesimo la loro pensione è una cosa che fa male, e per i giovani vale lo stesso".

Qui al Bar Angel le macchientte sono state tolte da poco tempo ma il rifiuto per questo tipo di gioco è sempre stato di casa qui, infatti: "Spesso non fornivamo più monete da inserire nelle slot dopo aver notato quanti soldi venivano inseriti dai clienti", ha continuato Michela.

Oggi il Bar Angel è una realtà a misura di famiglia: "Qui i bambini hanno massima libertà, si affacciano al bancone prendono acqua, caramelle, qui è casa loro, ecco - ha concluso Michela - preferiamo avere mamme e bimbi piuttosto che giocatori d'azzardo che si rovinano la vita".