Piove e le case Isveur di Torre Maura si allagano

E' successo quello che tutti temevano qui nelle case Isveur del quartiere Torre Maura. Non appena iniziata la pioggia nella mattina di ieri, domenica 10 settembre, l'acqua ha iniziato a penetrare negli appartamenti provocando anche allagamenti ai piani alti. Pochi giorni fa la denuncia del comitato inquilini al nostro giornale: "La manutenzione è una chimera".

Stracci e bacinelle per contenere l'acqua

Gli appartamenti dei palazzi Isveur sono stati assegnati 40 anni fa. Da tempo qui gli inquilini lamentano l'assenza di manutenzione. E così i disagi agli appartamenti compresi tra via dei Codirossoni, piazza delle Paradisee, via delle Cince, via dell'Usignolo e via della Alzavole sono in costante aumento, nei giorni di pioggia ancora di più. "Gli inquilini sono stati costretti a raccogliere l'acqua nelle bacinelle - spiega Angela Barone, presidente del comitato inquilini Isveur - notevoli le infiltrazioni dalla botola dell'ascensore della scala A del palazzo di via dei Codirossoni". Non solo: "Alle strutture di piazza delle Paradisee ha collassato il tubo degli scarichi piovani", ha aggiunto.

"Qui la manutenzione la fanno gli inquilini"

C'è un dato importante che chi vive qui non può sottovalutare: "La manutenzione la fanno gli inquilini ma vengono rimproverati e le riparazioni vengono smontate", racconta Barone. Nel dettaglio: "Di recente gli inquilini si sono autotassati e hanno effettuato dei lavori di manutenzione intorno alle tubature ma quando sono arrivati i tecnici hanno smontato quanto fatto e hanno ripristinato la situazione precedente senza effettuare nessuna riparazione e questi sono i risultati, appartamenti allagati", ha concluso Barone.

Gallery