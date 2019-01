Torre Spaccata, a via Rutilio è un inverno senza termosifoni

“I termosifoni nei nostri appartamenti non sono mai entrati in funzione”. Il grido d’allarme arriva chiaro e puntuale da via Marcio Rutilio, al civico 42, nel quartiere Torre Spaccata, Municipio Roma VI delle Torri, dove gli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica aspettano l’intervento risolutivo affinché i giorni trascorsi al gelo possano diventare solo un ricordo lontano. E invece nulla: “Decine e decine di segnalazioni cadute nel vuoto – raccontano gli inquilini – in alcuni casi ci garantiscono di aver acquisito la segnalazione, in altri che non ne hanno competenza e in altri ancora nessuna risposta”. La denuncia era stata lanciata già agli inizi dello scorso mese di dicembre dalle pagine del nostro giornale per testimoniare i disagi vissuti da intere famiglie, neonati e anziani.

L’ipotesi legata al mancato funzionamento della caldaia è la rottura di un pezzo collocato all’interno dell’apparecchio il cui guasto sarebbe causato dalla mancanza di manutenzione ordinaria negli anni che si sarebbe quindi tramutata in straordinaria. “Intanto i nostri canoni mensili – spiegano ancora – sono comprensivi anche della quota relativa al riscaldamento ma contemporaneamente continuiamo a spendere cifre importanti di corrente elettrica per ovviare al problema, non ne possiamo più, nelle nostre case fa freddo”.