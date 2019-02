Il centro di via Berneri è ancora chiuso, il comitato: "Un altro luogo abbandonato a Torre Spaccata"

I locali della ex scuola di via Berneri a Torre Spaccata sono stati utilizzati fino allo scorso anno dall’associazione Hermes, composta da ragazzi disabili gravi e gravissimi, poi sfrattata. A partire da quel momento la struttura è rimasta vuota e nel quartiere crescono rabbia e delusione perché “E’ un altro dei tanti luoghi di Torre Spaccata che dovrebbero essere restituiti ai cittadini” ha commentato Antonella Manotti del comitato di quartiere.

“Al centro di via Berneri si svolgeranno laboratori condivisi”

A rallentare l’apertura del centro di via Berneri sono aspetti burocratici e aspetti strutturali: la scuola necessita di interventi e non appena questi saranno portati a termine anche la progettualità prevista può essere messa in campo. “All’interno della struttura sono previsti laboratori condivisi – ha spiegato Valentina Fabri Zuccarelli, presidente della commissione politiche sociali della Torri – incontreremo Asl e altri organi istituzionali riconosciuti proprio per completare la progettualità”.

Dal comitato di quartiere: “Un altro luogo abbandonato”

Intanto nel quartiere c’è disincanto: “Tante le promesse e gli annunci fatti su Torre Spaccata che ad oggi non vedono nessuna realizzazione – ha detto Manotti – i locali di via Berneri sono completamente abbandonati, fino a quando hanno ospitato la Consulta dell’handicap erano un punto di riferimento per il quartiere, creavano aggregazione, ad oggi tutto questo non esiste più”. E il riferimento non può non andare ad altri “luoghi simbolo” di Torre Spaccata che aspettano ancora di vedere realizzati progetti importanti: “La riqualificazione e la messa in sicurezza di viale dei Romanisti è un altro nervo scoperto per noi residenti”.