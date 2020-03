Coronavirus, il parco è chiuso ma non per tutti: violati i sigilli in via Belon

“Il parco continua ad essere frequentato da runner, famiglie e bambini che giocano a calcio. Non è possibile continuare a tollerare questa situazione”. La denuncia arriva dal comitato di quartiere Torre Maura perché nonostante l’apposizione dei sigilli al parco di via Belon voluti dalla sindaca Raggi come per tutti gli altri parchi della città, sono in tanti a frequentare ancora l’area verde contravvenendo alle disposizioni imposte dal Comune messe in atto per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

Violati i sigilli al parco di via Belon

I sigilli apposti alla sbarra che delimita l’entrata al parco di via Belon sono stati più volte rimossi con la conseguenza che in diverse fasce orarie, il parco è popolato da cittadini. “Nel pomeriggio di lunedì anche un intervento delle forze dell’ordine – ha spiegato ai nostri taccuini Alessandra Vasselli del comitato di quartiere Torre Maura – Ma all’indomani i sigilli sono spariti di nuovo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello del comitato ai cittadini e alle forze dell'ordine

Dal comitato un appello ai cittadini in primis e alle forze dell’ordine poi. “Chiediamo a tutti di non uscire di casa, di rispettare le norme imposte dal governo e dal comune, di non frequentare assolutamente il parco, si commette un reato”. Inoltre un appello alle forze dell’ordine: “Chiediamo una maggiore vigilanza e un maggior controllo affinché i sigilli vengano rispettati” ha concluso Vasselli. Nella mattina di martedì, Raggi ha effettuato una visita ispettiva al parco di Tor Tre Teste e non ha trovato nessuno all’interno.