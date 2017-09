Un giardino di 30 alberi in un terreno dimenticato dall'Ater

Un terreno che l’Ater ha dimenticato e che il quartiere ha fatto rivivere grazie alla donazione di piante e piccoli alberi. Siamo a Torre Maura, nel Municipio Roma VI delle Torri, qui un’iniziativa avviata tre anni fa ha consentito di avere oggi un giardino ricco e curato in via Ginanni all’angolo con via Enrico Giglioli.

"L'obiettivo è mettere in collegamento due realtà che non si amano"

A promuovere l’idea è stato Gianfranco Gasparutto, consigliere municipale del Partito Democratico e lo ha fatto per una duplice finalità. “E’ un terreno dell’Ater che l’ente però non ha mai curato in maniera costante, un terreno abbandonato quindi che abbiamo voluto sottrarre al degrado”. Non solo, il progetto ha voluto anche “Mettere in collegamento seppur simbolico le case Ater con le case di proprietà trovandosi proprio a metà strada tra le costruzioni perché – ha sottolineato Gasparutto – le due realtà si tollerano ma non si amano”.

L'appello per far continuare a crescere il giardino

Ad oggi sono circa 30 gli alberi piantati nel terreno: “Sono stati tutti donati dagli abitanti del quartiere che passando hanno notato l’iniziativa e hanno aderito”, ha aggiunto ancora Gasparutto. Da qui l’appello: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di quello che abbiamo costruito in questi anni e lo saremmo ancora di più se altri residenti volessero aiutarci a far crescere sempre di più il giardino di via Ginanni”.