Incendio a Torre Maura, fiamme su un balcone: materiali lasciati sul terrazzo alimentano il rogo

Fiamme e fumo nero nel pomeriggio di domenica 4 agosto quando, poco prima delle 19, in via dell'Astore un incendio ha fatto gridare all'allarme il quartiere di Torre Maura. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di stato e una ambulanza. Il rogo è scoppiato, secondo una prima analisi tecnica, per un corto circuito del condizionatore.

Qui le fiamme dopo una piccola esplosione. A rendere difficili le manovre alcuni rifiuti, sedie e un tavolo lasciati sul terrazzo. Dopo aver spento il rogo l'appartamento è risultato essere inagibile. I vigili del fuoco, inoltre, hanno dovuto anche mettere in sicurezza il contatore del gas. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.