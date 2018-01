L’insediamento abusivo nello spartitraffico di viale Togliatti finisce sul tavolo della Raggi

Degrado, incuria, bivacco di giorno e dormitorio di notte, fuochi e cumuli di spazzatura. Non solo, anche un insediamento abusivo. Siamo in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 284, nel quartiere Torre Spaccata e lo stato di abbandono dello spartitraffico genera rabbia e indignazione, così tanta da arrivare anche sul tavolo della sindaca Raggi. E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera a presentare infatti un’interrogazione alla prima cittadini di Roma per chiedere “interventi di sgombero della baraccopoli e il ripristino delle più elementari forme di igiene e decoro”.

FdI: "Con questa giunta tutto è permesso"

“Questa è la Roma di Virginia Raggi, senza un piano definitivo per i rom che tutti i giorni stanziano sul nostro territorio, in particolare tra il municipio V e il municipio VII – ha commentato Emanuele Falcetti, circolo FdI Tuscolano - residenti esasperati per continui furti, fuochi, roghi spazzatura ovunque”. E Falcetti punta il dito contro l’amministrazione a cinque stelle: “Tutto è permesso: con questa giunta si può fare tutto a danno di noi residenti cittadini”.

"La sindaca risolva il fenomeno"

La presenza dell’insediamento abusivo lungo viale Togliatti, all’altezza del quartiere Torre Spaccata, è un fenomeno che riaffiora dagli anni passati, come spiega ancora Falcetti: “Era luglio 2017 quando ci occupammo del campo nomadi abusivo su viale Palmiro Togliatti con un'interrogazione in Assemblea Capitolina al Sindaco e al suo assessore, ci fu lo sgombero dai vigili urbani del reparto NAE”. E sull’assenza di soluzioni tangibili, Falcetti ha concluso: “Il sindaco deve risolvere il fenomeno in maniera definitiva, non può far finta di nulla”.