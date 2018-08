Sessant'anni di storia: dal 1958 la cartolibreria Guidi di Torre Maura un punto di riferimento

Era lo scorso mese di maggio quando la libreria "Belle Arti" di via dell'Airone a Torre Maura ha compiuto 60 anni: dal 1958 Marcella prima e la sua famiglia poi sono diventati un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. "Abbiamo visto crescere intere generazioni e ragazzi diventare nonni" ha commentato ai nostri taccuini Giocondo che tutti conoscono come Dino, oggi 75enne. E' lui, il figlio di Marcella, la fondatrice dell'attività, ad aprirci le porte della cartolibreria e raccontare la storia di una delle attività storiche del quartiere.

Dal 1958 in via dell'Airone

"Mia madre proveniva da una famiglia di commercianti e nella prima metà degli anni '50 ha aperto in questi stessi locali un negozio di alimentari poi ha scelto di cambiare genere e aprire una cartolibreria anche perché nel quartiere non erano presenti attività di questo tipo" ha raccontato Dino che tra queste mura ci è cresciuto fin dal 1958. Marcella negli anni è diventata per i clienti della cartolibreria un punto fisso: "Ancora oggi i clienti chiamano mia moglie Maria Teresa con il nome di mia madre, sono tutti molto affezionati a noi. E in via dell'Airone la famiglia di Dino ha scoperto anche l'antidoto contro la crisi: "E' normale, anche noi abbiamo risentito della crisi dopo l'avvento dei centri commerciali ma abbiamo sempre cercato di offrire dei prodotti di nicchia che non si trovano nei grandi magazzini, dai colori alle penne, articoli da regalo e soprattutto belle arti perché accompagnamo i giovani dall'asilo all'università" ha aggiunto Dino.

Tre generazioni diventate un punto di riferimento

Il negozio negli anni ha subito anche interventi di restyiling, da 40 metri oggi vanta una superficie di 120 metri quadri. In occasione dello storico compleanno, la cartolibreria ha effettuato una scontistica del 40% su tutti i prodotti. "Dal prossimo anno saranno i nostri figli Claudio e Marina a prendere in mano le redini dell'attività" ha concluso Dino.